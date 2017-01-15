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حظك اليوم لبرج الحوت الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى مبلغا من المال أكثر من توقعاتك

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حظك اليوم لبرج الحوت الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى مبلغا من المال أكثر من توقعاتك حظك اليوم لبرج الحوت الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى مبلغا من المال أكثر من توقعاتك

>كتبت مى الشامى

نقدم لمولود فى الفترة من 18 فبراير حتى 20 مارس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف عنه قدرته الكبيرة على جذب تعاطف الآخرين وكسب ودهم ولكن يعيبه أنه لديه غموض.

 

برج الحوت على الصعيد المهنى:

يمكنك شراء المجوهرات والأحجار الكريمة بصرف النظر عن ارتفاع الأسعار، وقد تضطر إلى القيام برحلات مفاجئة فى الخارج لقضاء بعض الصفقات التجارية، فإنك لا بد أن تنجح، لذلك لا داعى للقلق والمضى قدما، سوف تتلقى مبلغا من المال أكثر بكثير من التوقعاتك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

قد تشعر قليلا بخيبة أمل فى هذا الوقت. لقد تم التعارف كثير من الناس من الجنس الآخر لا تزال لا يمكن العثور على أى شخص من ذوقك ومكانة، الأسرة تضغط لك لربط عقدة. محاولة لإقناع الناس فى المنزل لانتظار الشخص المناسب، وحتى ذلك الحين تمكنك من التمتع العزوبية الخاص بك على أكمل وجه!.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

لديك ميزات الساحرة وتحتاج فقط لتلميع نفسك! الذهاب للتدليك والتى سوف تضفى الإشراق لبشرتك، والذهاب للحلاقة أو الحصول على المسامير أو يمكنك حتى تقع مثل خالدة فى حوض محملة بتلات. تنغمس نفسك فى الملذات صحية ولا نشكك نفسك أكثر من ذلك! فمن تساهل صحى حتى أنك تستحق ذلك!

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اليوم حافل بالنسبة لك، حتى ولو كنت تبذل قصارى جهدك لتلبية جميع الالتزامات فى الوقت المحدد، وهذا يمكن أن يؤدى إلى بعض التوتر، لا تتردد فى طلب وقبول مساعدة فى استكمال مهامك .


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مصر 365

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