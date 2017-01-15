حظك اليوم برج الدلو الأحد 15/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى عرض عمل جيد لكنه يحتاج للتفكير

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده حب الحرية والانطلاق والحدس القوى والكراهية الشديدة للروتين والحرص على كسره قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

ستحصل على عرض عمل جيد اليوم ولكنه سيحتاج الكثير من الوقت، ما ينعكس سلبًا على أفراد عائلتك ورغم أن عرض العمل سيكون جذابًا إلا إنه يحتاج منك إلى الكثير من التفكير.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

من المهم ألا تجعل المكابرة تفسد علاقتك العاطفية خاصة أن شريك حياتك أيضًا يميل للعناد وليس له مزاج للتنازلات فحاول أنت أن تتحلى بالكثير من التفاهم والمرونة.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

اليوم ستبذل الكثير من المجهود الذى يدفع جسدك ضريبته فمن الممكن أن تصاب بآلام شديدة فى الرقبة بسبب الانحناء طوال ساعات العمل فاحرص على أن تحصل على تدليك أو علاج للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حركة الكواكب تسمح لك بالحصول على فترة للتفكير الهادئ وحسم بعض الأمور التى تشعر بالحيرة بشأنها فى إطار أكثر تعقلاً .