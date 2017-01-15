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حظك اليوم برج العذراء 15/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. صحتك جيدة اليوم

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حظك اليوم برج العذراء 15/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. صحتك جيدة اليوم حظك اليوم برج العذراء 15/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. صحتك جيدة اليوم

> كتبت مى الشامى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويبدأ برج العذراء فى الفترة من 23 أغسطس إلى 23 سبتمبر، ويتميز أبناء هذا البرج بالذكاء، وهو برج  ناقد بالفطرة.

 

برج  العذراء على الصعيد المهنى:

هذا هو الوقت المناسب لاستمرار بالعمل الشاق حتى ترى ثماره بعد ذلك، تستعد حياتك المهنية على إلى التغير، ولكن يجب أن تستفيد من نصائح رؤساءك.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

هذا اليوم يمكن أن يكون نقطة تحول فى العلاقتك، يمكنك أن تنظم مفاجأة لرؤية شخص قريب منك وهذا سوف يمكنك من اتخاذ قرار مناسب بشأن اتجاه هذه العلاقة.

 

برج العذراء على الصعيد الصحى:

يبدأ اليوم بشعورك  أن صحتك جيدة، تأكد من استغلال الساعات الأولى من صباح اليوم للأنشطة جسديا، لديك شكاوى بسيطة، وخاصة من أسنانك وقد تتطور فى المساء، تجنب الأطعمة السكرية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم نفسك تأخذك إلى فهمها على النحو الذى قد يسمح إليها للعمل والتفكير، اليوم الاستماع إلى رأسك وكن لبقا ودبلوماسيا.


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مصر 365

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