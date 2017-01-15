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أولى جلسات دعوى تتهم سامح عاشور بمنع محامين من مزاولة المهنة اليوم

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أولى جلسات دعوى تتهم سامح عاشور بمنع محامين من مزاولة المهنة اليوم أولى جلسات دعوى تتهم سامح عاشور بمنع محامين من مزاولة المهنة اليوم

>كتب- أحمد عبد الهادى

تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد أولى جلسات الدعوى المقامة من منتصر الزيات المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

وقال "الزيات" فى دعواه، إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.

وأوضح أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.


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