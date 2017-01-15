إسطـنـبـول تـقـتـرب من منفـذ هجـوم المطعم

منفذ الهجوم لا زال فاراً

ذكرت وسائل إعلام تركية أن اثنين من الصينيين الأويغور أوقفا واتهما في إطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف ليلة رأس السنة مطعماً في إسطنبول وأسفر عن سقوط 39 قتيلا وتبناه تنظيم "داعش".

وقالت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة نقلا عن مدع ليلة الجمعة/ السبت: إن المشتبه بهما عمر عاصم وعبدالعزيز عبدالحميد أوقفا واتهما "بالانتماء إلى منظمة إرهابية" و"شراء أسلحة نارية بلا ترخيص" و"المشاركة في قتل 39 شخصا".

وأضافت أن شاهدا عيان في قونية (جنوب) رأى عاصم في المطعم برفقة القاتل المفترض الذي لم تعرف جنسيته بدقة وما زال فارا على الرغم من حملة بحث واسعة.