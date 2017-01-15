الغنوشي: سعداء بثورتنا.. لقد ثبتت سفينتنا

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمناسبة احتفال تونس بالذكرى السادسة للثورة (14 يناير 2011 ) بأنه من "حق التونسيين اليوم رفع رؤوسهم والافتخار بهذا الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

وقال الغنوشي: بعد ست سنوات من الثورة نحن سعداء ، لدينا برلمان منتخب، حكومة مزكاة، إعلام حر، بعد ست سنوات لدينا شعب واع، لدينا منظمات ذات كلمة.

مضيفا من أجل ذلك يتوجب علينا أن نفرح بعد ست سنوات من النجاحات، اليوم نحتفل بالذكرى السادسة للثورة المجيدة. ودعا زعيم حركة النهضة التونسيين إلى تذكّر حالهم قبل ست سنوات وقال: نحن حققنا جزءا كبيرا من أهدافنا وليس أمامنا إلا أن نجمع كل قوانا بلا مزايدات من أجل تحقيق الفارق من خلال الإقبال على العلم والمعرفة والعمل والمبادرة .