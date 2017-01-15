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باكستان: الجيش يعيد هندية مختلـة بعـد تكريمها بالهدايا

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باكستان: الجيش يعيد هندية مختلـة بعـد تكريمها بالهدايا باكستان: الجيش يعيد هندية مختلـة بعـد تكريمها بالهدايا

قام الجيش الباكستاني بتسليم امرأة هندية إلى السلطات الهندية بعدما تم اعتقالها في منطقة كشمير الحرة لعبورها الحدود الفاصلة بين الجانبين. وأوضحت الأنباء بأن الجيش الباكستاني قام باعتقال امرأة هندية بعد عبورها للحدود بطريقة غير مشروعة، واتضح أنها مختلة عقلياً، وبعد إبداء الجانب الباكستاني استعداده لإعادة المرأة وافق الجانب الهندي على استلامها، فيما بعد تم تسليمها إلى السلطات الهندية عبر معبر "جسر كامان" بعدما قام الجيش الباكستاني بتكريمها بهدايا تتمثل في لباس جديد وحلويات لأن الجيش قام باعتقالها وهي مختلة عقلياً.

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