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العاهل الأسباني يصل الرياض وفيصل بن بندر في استقباله

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العاهل الأسباني يصل الرياض وفيصل بن بندر في استقباله العاهل الأسباني يصل الرياض وفيصل بن بندر في استقباله

وصل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق لجلالته إلى الرياض مساء امس في زيارة رسمية للمملكة .

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ، ومندوب عن المراسم الملكية .

الملك فيليب السادس والأمير فيصل بن بندر والدكتور عادل الطريفي

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