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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15/1/2017

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15/1/2017 ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15/1/2017

واصلت المعدن الأصفر في محلات الصاغة المصرية، حالة التغير المستمر في أسعار البيع، وتشهد محلات الصاغة أسواق الذهب يوميا العديد من التغيرات في أسعار المعدن الأصفر، تأثرا بسعر الورقة الأمريكية، وأيضا سعر أوقية الذهب العالمية، التي تحددها بورصة الذهب الدولية.

ومن المعروف أن الذهب اليوم يواجه حالة من عدم الثبات في الأسعار، وتشهد المحلات يوميا حالة من قلة الإقبال من جانب المواطنين، خاصة بعد الصعود الكبير إلى أكثر من ضعف قيمة المعدن الأصفر خلال شهور بسيطة، حيث صعود كبير لسعر الجرام جميع العيارات .

اليوم الأحد :

  • سعر الذهب عيار 18: 545 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21: 635 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 24: 725 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: 5080 جنيه.
  • سعر أوقية الذهب: 1199 دولار.

 

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