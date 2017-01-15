مشارى راشد: أناشيدى بدون موسيقى وتجانس الصوت البشرى يعوض الألحان

كتب أحمد عبد الرحمن

قال القارئ والمنشد مشارى راشد العفاسى، إنه ينشد بدون آلات موسيقية، موضحًا أن الموسيقى تخرج بأصوات بشرية، والتجانس يُشعر بأن هناك آلات موسيقية تخرج ألحان، وشريحة كبيرة تفضّل هذا الأمر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، وراديو نغم FM، مع الإعلامى عمرو أديب، أن "النقشبندى يستخدم الموسيقى فى التواشيح لأن هناك من أفتى بجواز استخدام الموسيقى"، موضحًا أنه فى قصيدة الأمير خالد، أراد تسليط الضوء على فضل الخيل وأهميته فى الدين، مشيرًا إلى أنه تم تصوير الفيديو كليب فى أمريكا، لأن أفضل الخيول العربية تكون هناك.

وأوضح مشارى راشد العفاسى، إن القارئ الجيد للقرآن هو من يقوم بعمل توازن بين الخشوع وبين التجويد وحسن الصوت، موضحاً أن النبى "صلى الله عليه وسلم" عندما سُئل عن أفضل القرّاء قال :"من إذا سمعته حسبته يخشى الله"، مضيفًا أن قراءة القرآن سُنّة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، موضحًا أن بعض القرّاء يتشددون فى التجويد حتى يضيّع الخشوع، فتُسلب القراءة من روحها، ويؤثر على النغم.

وأشار إلى أن من المشايخ المتميزين فى قراءة القرآن الشيخ الطبلاوى، ونعينع، والشيخ البحيرى والطاروطى، والشحات محمد أنور، ومشايخ كثر فى مصر، موضحًا إنه تأثر كثيرًا بالشيخ مصطفى إسماعيل ومحمد صديق المنشاوى وعبد الباسط عبد الصمد، وتابع : " هؤلاء القراء أصبحوا مثل المراجع لنا".