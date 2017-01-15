عمرو أديب: أمريكا مجتمعة حاليًا وراء مشروع اعتبار الإخوان جماعة إرهابية

كتب أيمن رمضان

قال الإعلامى عمرو أديب، أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن مجتمعة على تأييد رأى يقول بأن الإخوان جماعة إرهابية، بعدما قدم عضو الكونجرس "تيد كروز" مشروع قانون يطالب بذلك، مضيفًا : "أمريكا على صرخة وحدة أن الإخوان جماعة إرهابية..النهاردة الدنيا مقلوبة فى أمريكا على الإخوان".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية " ON E"، وراديو نغم FM ، أن هذا المشروع انتشر فى أمريكا بسبب "تويتة" كتبها عضو الكونجرس على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وطالب أديب جميع المصريين بدعم عضو الكونجرس "تيد كروز" عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلًا : "شير ولك أجر".