ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الاحد 15/1/2017

سمر العشري

أرتفع سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنية الاحد 15 يناير 2017 بشكل كبير حيث وصل سعره إلي 18.90 كاعلي سعر للدولار بالبنوك، كما جاء الأرتفاع في سعر الدولار بالسوق السوداء أيضاً وليس في البنوك فقط، حيث عادت أمس السوق السوداء للصورة مرة أخرى بعد الهدوء الذي سيطر علي البنوك التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية، فما كان من تجار السوق السوداء فرصة أفضل من هذة لجذب أكبر عدد من مدخرى العملة الأمريكية إليهم .

سعر الدولار اليوم الاحد بالبنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

بنك مصر إيران للتنمية 18.92 19.17

إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.80 18.85

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.77 18.90

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.77 18.78

بنك الإسكندرية 18.76 18.79

بنك البركة مصر 18.75 18.85

المصرف المتحد 18.75 18.85

البنك اﻷهلي اليوناني 18.70 18.75

البنك المركزي المصري 18.66 18.82

البنك التجاري الدولي 18.65 18.75

بنك القاهرة 18.65 18.80

بنك قناة السويس 18.65 18.85

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.65 18.80

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.65 18.80

بنك بلوم مصر 18.65 18.75

كريدي أجريكول مصر 18.60 18.85

البنك المصري الخليجي 18.60 18.70

البنك العربي مصر. 18.60 18.90

البنك اﻷهلي المصري 18.50 18.60

بنك مصر 18.50 18.60

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.45 18.60

بنك التعمير والإسكان 18.40 18.65

سعر الدولار اليوم الاحد بالسوق السوداء :

لسوق السوداء دائماً ما يكون سعر الدلار مختلف من مكان إلي اخر، او تاجر إلي أخر، لكن الأسعار أرتفعت بعض الشيئ ووصلت إلي 18.90 جنية مصري، هذة الأسعار قد تكون بداية في أرتفاعات أخرى بالسوق السوداء الذي يتنافس مع البنوك العاملة بمصر بشكل كبير، لجذب الحصة الأكبر من العملة الأمريكية المتواجدة في السوق .

وهناك تضارب كبير في اسعار السوق السواء وأختلافات بين الأسعار في العديد من المناطق في سعر الدولار اليوم، حيث أن الاسعار أرتفعت بعض الشيئ في مناطق السوق الحر، مما يثير البلبة للعديد من المواطنون، منا نشهد تفوق للبنوك الخاصة علي البنوك الحكومية في الأسعار الحالية، ودائماً ما نرى هذا التفوق لتلك البنوك.

حيث استقر سعر الدولار الان على اسعار ختام الأسبوع اليوم السبت مسجلاً 18.90 كأعلى سعر صرف بالبنوك، وينتظر أن تستغل السوق السوداء اجازة البنوك اليوم من أجل رفع قيمة العملة الامريكية، حيث انه من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنية المصري اليوم بالأسواق الموازية إلي أعلي مستوى له .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads