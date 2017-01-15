القنصل الأفغاني: مصابكم مصابنا

أكد عبد الصمد أفغان القنصل العام لجمهورية أفغانستان في الدولة، الحرص على تقديم واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والإنسانية عبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي, والمشاركة في أداء الجنازة، معرباً عن حزنه الشديد.

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وقال إنه جاء لمشاركة شعب الإمارات في هذا المصاب الجلل الذي أصابهم وأصاب شعب أفغانستان معاً على يد الإرهابيين المجرمين، الذين ارتكبوا عملاً خسيساً وجباناً، مؤكداً مدى قوة العلاقات الأخوية التي تربط بين الإمارات وأفغانستان، حيث كانت الإمارات وستبقى سباقة في دعم الشعب الأفغاني، بتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية، والوقوف معهم في محنتهم، راجياً الرحمة والغفران للشهداء، وأن يسكنهم فسيح جناته، والشفاء العاجل للجرحى من أبناء الدولتين.

وشدد على أن هذا العمل الإرهابي، لن يثني البلدين عن المضي قدماً في استكمال المشاريع الخيرية، التي تبنتها الإمارات، العام الجاري، عام الخير.