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عبد الله بن زايد يواسي ذوي الشهيدين

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أدى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي واجب العزاء في شهيدي الوطن والإنسانية محمد علي زينل البستكي وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي اللذين ارتقيا إلى العلا مع عدد من إخوانهما شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وعبر سموه أثناء زيارته مجلسي العزاء في أبوظبي أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

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