محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة لن تحيد عن نهجها الإنساني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لن تحيد عن طريقها ومنهجها الراسخ في خدمة الإنسانية.

اطمئنان

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس، في مستشفى المفرق بأبوظبي مصابي التفجير الإرهابي، الذي وقع بمقر والي قندهار في أفغانستان، وأدى إلى استشهاد عدد من أبناء الإمارات وإصابة البعض الآخر أثناء إشرافهم على تنفيذ مجموعة من المهمات الإنسانية والخيرية والتنموية، التي دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديمها إلى الشعب الأفغاني الصديق.

مبادئ الخير

وقال سموه: إن مبادئ نشر الخير ومد يد العون والمساعدة هي ركن ثابت من أركان الدولة، منذ تأسيسها وحتى الآن، ولن تؤثر أعمال إجرامية حاقدة تنتهج من الغدر والخيانة أسلوب حياتها من النيل من عزيمة أبناء الوطن في مواصلة مسيرة الخير والعطاء ونشر الأمن والسلام، والذين أثبتوا وقت الشدائد صمودهم وقوتهم وإصرارهم على مواجهة التحديات بكل شجاعة وبسالة، معرباً سموه عن مشاعر الفخر والاعتزاز بعطاء وتضحيات أبناء الإمارات، وبما حققوه لوطنهم من عزة ورفعة ومجد.

متابعة المصابين

واطمأن سموه خلال الزيارة، التي قام بها إلى كل من جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، والدبلوماسي مبارك الساعدي، والمترجم الأفغاني أجمل أسد الله على أحوالهم وصحتهم وتبادل الحديث معهم، ومع ذويهم ومع الأطباء المشرفين على علاجهم، واستمع لشرح عن طبيعة الإصابات وخطط العلاج.

رافق سموه خلال الزيارة الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة بأبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتورة مها تيسير بركات المدير العام للهيئة.

ــ مبادئ نشر الخير ومد يد العون والمساعدة ركن ثابت من أركان الدولة منذ تأسيسها وحتى الآن

ــ لن تؤثر أعمال إجرامية حاقدة في عزيمة أبناء الوطن لمواصلة مسيرة الخير والعطاء

ــ سنواصل نشر الأمن والسلام وأبناؤنا أثبتوا وقت الشدائد صمودهم وقوتهم

ــ فخور بعطاء وتضحيات أبناء الإمارات وبما حققوه لوطنهم من عزة ورفعة ومجد

ــ سموه يطمئن على أحوال المصابين وصحتهم ويتبادل الحديث معهم ومع ذويهم

ــ سموه يستمع لشرح عن طبيعة الإصابات وخطط العلاج من الأطباء المشرفين