رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية وقرارات بتعيين ونقل وإنهاء خدمات سفراء ودبلوماسيين

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قراراً بنقل خالد ناصر راشد لوتاه، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبنقل عبدالله مطر خميس خلفان المزروعي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى ماليزيا، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتُنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى سلطنة بروناي دار السلام.

ووفقاً لما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، فقد أصدر سموه قراراً بنقل صالح أحمد سالم الزريم السويدي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي القنصل العام للدولة لدى مدينة ساوباولو، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبنقل حفصة عبدالله محمد شريف العلماء، سفير الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، وتُعيَّن سفيراً لدى الدولة فيها، وذلك مروراً بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتُنهى مهامها كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية كوسوفو.

إنهاء

وأصدر سموه قراراً بإنهاء خدمة كل من خليفة سيف أحمد حميد المزروعي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، وخالد ناصر راشد لوتاه، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، وعبدالله خلفان مطر سعيد الرميثي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بإحالتهم إلى التقاعد للصالح العام، وفقاً لأحكام المادة (76-6) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1998 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

تعيين

كما أصدر سموه قراراً بتعيين خالد غانم محمد الغيث المري، سفيراً للدولة لدى ماليزيا، وبتعيين علي عزير عبدالله علي الشعفار، مندوباً دائماً للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وبتعيين عبدالله محمد سعيد عبود النقبي، قنصلاً عاماً للدولة لدى جمهورية جيبوتي، وبتعيين صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفيراً للدولة لدى نيوزيلندا، وبتعيين محمد عيسى حمد أبو شهاب السويدي، سفيراً للدولة لدى مملكة بلجيكا، وبتعيين موسى عبدالواحد عبدالغفار الخاجة، سفيراً للدولة لدى جمهورية البرتغال، وبتعيين نورة محمد عبدالحميد جمعة، سفيراً للدولة لدى جمهورية فنلندا.

وأصدر سموه قراراً بتعيين حنان خلفان عبيد علي العليلي، سفيراً للدولة لدى جمهورية لاتفيا، وبتعيين أحمد حاتم برغش المنهالي، سفير الدولة لدى جمهورية الولايات المتحدة المكسيكية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية غواتيمالا، جمهورية السلفادور، بليزن، وبتعيين محمد سلطان عبدالله العويس، سفير الدولة لدى الاتحاد السويسري، سفيراً غير مقيم للدولة لدى إمارة ليختنشتاين، وبتعيين فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي، سفيراً للدولة لدى مملكة الدنمارك.

وأصدر سموه قراراً بتعيين سالم أحمد سالم علي الكعبي، سفيراً للدولة لدى جمهورية أوكرانيا، كما أصدر سموه قراراً بتعيين عبدالله محمد عبدالله التكاوي الحرمي، سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية بوروندي وجمهورية رواندا، وبتعيين سعيد راشد عبيد سيف الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الباراغواي وجمهورية الأوروغواي الشرقية.

كما أصدر سموه قراراً بالعهد إلى عبدالسلام حارب عبيد الرميثي، القيام بمهام سفير الدولة لدى مونتينيغرو، ويُمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب، وبتعيين غازي عبدالله سالم بن عاشور المهري، سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية جنوب السودان، وبتعيين راشد مطر سلطان الصيري القمزي، قنصلاً عاماً للدولة في مدينة سنغهاي لدى جمهورية الصين الشعبية، وبتعيين علي عبدالله محمد سعيد الأحمد، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية كرواتيا.

ترقيات

أما على مستوى الترقيات فقد أصدر سموه قراراً بترقية صالح محمد صالح بن نصرة العامري، من درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى إلى درجة سفير فوق العادة مفوض، وبترقية عبدالباسط محمد عبدالله علي المرزوقي، ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض، وبترقية علي عزيز عبدالله علي الشعفار، ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض.

مراسيم اتحادية

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم (212) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية موريشيوس بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والمرسوم الاتحادي رقم (213) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية إيطاليا في مجالات الثقافة والفنون والتراث.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (214) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية لاتفيا، والمرسوم الاتحادي رقم (215) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة الدولة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتشجيع وحماية الاستثمارات، والمرسوم الاتحادي رقم (217) لسنة 2016 بنقل سفير الدولة إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (216) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن فتح وتشغيل فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إمارة دبي، والمرسوم الاتحادي رقم (218) لسنة 2016 بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (219) لسنة 2016 بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (220) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، والمرسوم الاتحادي رقم (221) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (222) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (223) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ايسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، والمرسوم الاتحادي رقم (224) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (225) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة النرويج بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، والمرسوم الاتحادي رقم (226) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية تبادل معلومات بشأن المسائل الضريبية بين الدولة وجمهورية الأرجنتين، والمرسوم الاتحادي رقم (227) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية تبادل معلومات بشأن المسائل الضريبية بين الدولة وجمهورية كولومبيا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (228) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (229) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وبيليز لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (230) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بيليز لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (231) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية القمر المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وأرباح رأس المال. كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (232) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (233) لسنة 2016 بانضمام الدولة إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (234) لسنة 2016 بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (235) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال السياحة، وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (236) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الدولة وجمهورية البرتغال.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (237) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية إطارية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأميركية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (238) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاق باريس لتغير المناخ، كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (239) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية التعاون المؤسسي في مجال النقل البحري بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أذربيجان.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (240) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية مقر بين حكومة الدولة ومكتب التربية العربي لدول الخليج بشأن امتيازات وحصانات المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.