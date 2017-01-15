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بالصور .. شيخة آل ثاني تزور مركز راشد للمعاقين بدبي

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بالصور .. شيخة آل ثاني تزور مركز راشد للمعاقين بدبي بالصور .. شيخة آل ثاني تزور مركز راشد للمعاقين بدبي

>كتب عاطف العربى

قامت شيخة آل ثاني رئيس مؤسسة ساتوك وصاحبة فكرة كأس العالم للأيتام بزيارة مركز راشد للمعاقين بصحبة الإعلامية لجين عمران للتخفيف عن هؤلاء الأطفال ومشاركتهم في بعض الأنشطة التي يقومون بها من رسم وكتابة وغيرها من الانشطة التي يمارسونها.

 

وشاركت شيخة آل ثاني الاطفال المعاقين في توزيع بعض الوجبات العذائية علي العمال الذين يعملون في نفس المنطقة كمشاركة لهؤلاء الأطفال في أعمال الخير للمجتمع الذي يعيشون فيه تماشيا مع عام ٢٠١٧ عام الخير في دبي.

 

كانت شيخة آل ثاني قد تواجدت في دبي للمشاركة في حفل توزيع جوائز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي والذي فازت فيه ساتوك بجائزة أفضل مؤسسة عربية عن تنظيمها كأس العالم للأيتام وهي الفكرة التي أبهرت جميع الحضور في مؤتمر الإبداع الرياضي .

 

 


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