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حبس عاطل ضبط بحوزته 644 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا قبل ترويجها فى المنوفية

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حبس عاطل ضبط بحوزته 644 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا قبل ترويجها فى المنوفية حبس عاطل ضبط بحوزته 644 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا قبل ترويجها فى المنوفية

>المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام لنيابات المنوفية حبس عاطل وبحوزته 644 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن المقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث، الرائد محمد طارق رئيس مباحث مركز الباجور، من ضبط "أحمد عبد الرازق سليم"، 60 عامًا، بحوزته 537 قرص ترمادول، و87 قرص منشط جنسى، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين؛ تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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