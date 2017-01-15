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حبس حداد بتهمة حيازة وتصنيع أسلحة بالقاهرة

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حبس حداد بتهمة حيازة وتصنيع أسلحة بالقاهرة حبس حداد بتهمة حيازة وتصنيع أسلحة بالقاهرة

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة محمد سلامة بحبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيق لأتهامه بحيازة وتصنيع أسلحة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشروق القبض على "محمود ع م"، 47 سنة، حداد، السابق اتهامه فى القضية رقم 5064 لسنة 2006م شبرا الخيمة ثان "أموال عامة"، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، متخذا من مسكنه مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

 وعلى الفور تم استهدافه، وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشروق من ضبطه، وعثر بمسكنه على 2 سلاح نارى عبارة عن (فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 16مم، و5 طلقات من ذات العيار"، ومبلغ مالى 3500 جنيه).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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