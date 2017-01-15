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حبس صاحب مدرسة بالمنصورة بعد اتهام 10 أشخاص له بالنصب عليهم بـ6 مليون جنيه

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حبس صاحب مدرسة بالمنصورة بعد اتهام 10 أشخاص له بالنصب عليهم بـ6 مليون جنيه حبس صاحب مدرسة بالمنصورة بعد اتهام 10 أشخاص له بالنصب عليهم بـ6 مليون جنيه

أمر المستشار أحمد عبد الحى رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس (محمد ن ال) صاحب مدرسة بالمنصورة 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد أن حرر 10 أشخاص محاضر يتهموه بالحصول منهم على 6 مليون جنيه بحجة عمل شركة مساهمة تستثمر فى مجال التعليم، وبعد فترة طالبوه بأرباح الشركة وبدأ الهروب منهم.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات أمام العميد السعيد شعير رئيس مباحث إدارة الأموال العامة بالدقهلية بقيام "محمد ن ال" صاحب مدرسة بجمع 6 مليون جنيه منهم على سبيل تأسيس شركة مساهمة، وبعد مطالبته بالأرباح ومستندات الشراكة رفض.

وعلى الفور أمر رئيس مباحث الأموال العامة بعمل التحريات فاكتشف أن المدارس مسجلة فى هيئة الأبنية التعليمية باسمه وليست كشركة مساهمة، وتبين أنه يقوم بالنصب على المواطنين وجمع أموالهم بالمخالفة، وتم تحرير محاضر ضده وعرضه على النيابة العامة.

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مصر 365