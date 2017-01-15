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البرلمان يستدعى وزير الصحة لمناقشة أسعار الدواء.. ونائب: لم يأخذ بتوصياتنا

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البرلمان يستدعى وزير الصحة لمناقشة أسعار الدواء.. ونائب: لم يأخذ بتوصياتنا البرلمان يستدعى وزير الصحة لمناقشة أسعار الدواء.. ونائب: لم يأخذ بتوصياتنا

>كتب مصطفى السيد

قال النائب خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت استدعاء وزير الصحة للبرلمان لمناقشة القرارات التى اتخذتها الوزارة بشأن الأسعار الجديدة للدواء، وعدم أخذ الوزير بالتوصيات التى أعدتها اللجنة.

 

وعلق عضو لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة بتعليق الإغلاق الجزئى لمدة أسبوعين، أنه يتمنى أن تتراجع نقابة الصيادلة عن فكرة الإضراب بشكل عام، وإن كان من حقهم الدستورى، لكن الظروف التى تمر بها البلاد لا تتحمل الإضراب، مضيفًا أن من حق النقابة رفع دعوى قضائية لرفض القرار الوزارى الخاص بالتسعير الإجبارى.

 

وأشار هلالى، إلى أن اللجنة غير موافقة على قرارات وزير الصحة بشأن التسعيرة الجديدة للأدوية، وعدم التزام الوزير بعدم المساس بالأدوية المزمنة، لافتًا إلى أن اللجنة طلبت حضور الوزير للبرلمان لمناقشة وجود تسعيرتين للدواء.

 

كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة أعلنت رفض التسعيرة الجبرية للأدوية، والتمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، ورفع دعوى قضائية لوقف القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 الخاص بالتسعيرة الجديدة، بالإضافة إلى رفض بيع الدواء بتسعيرتين.


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مصر 365

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