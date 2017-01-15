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ماذا قال مدرب أوغندا عن منتخب مصر ومحمد صلاح؟

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ماذا قال مدرب أوغندا عن منتخب مصر ومحمد صلاح؟ ماذا قال مدرب أوغندا عن منتخب مصر ومحمد صلاح؟

>كتب أحمد طارق

أشاد الصربى ميشو سردوفيتش، المدير الفنى لمنتخب أوغندا، بالمنتخب المصرى، مؤكداً أنه يكن كل التقدير والاحترام للفراعنة، إلا أن تركيزه فى الوقت الحالى منصب على مواجهة غانا فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بأمم إفريقيا.

 

وأضاف "ميشو" خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار " أن منتخب من الفرق الكبرى، والفوز على غانا 2 / 0  فى الإسكندرية، أكبر دليل على أن الفراعنة فريق يعلم جيداً طريق الفوز، وتحقيق البطولات والألقاب، ويتميز بأسلوب لعب جماعى وشخصية قوية أمام الخصم.

 

أوضح المدير الفنى للمنتخب الأوغندى، أنه يحترم جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن محمد صلاح يحظى باحترام وتقدير عالٍ جداً، وتصدر قائمة أفضل لاعب عربى فى أوروبا، فى الاستفتاء الذى أجرى بأوغندا، مؤكداً أن هدف الأوغندى الظهور بمستوى مشرف فى البطولة، وليس تحقيق لقب أمم إفريقيا.


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مصر 365

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