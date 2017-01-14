بوركينا فاسو تتعادل مع الكاميرون بهدف لكل منهما في كأس الأمم الإفريقية

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع نظيره منتخب الكاميرون بهدف لكلا منهما في مباراة الجولة الأولى لضمن مباريات المجموعة الأولى لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون.

إنتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الكاميرون بهدف عن طريق موكانديو في الدقيقة 34 ثم عاد منتخب بوركينا فاسو للتعادل في الدقيقة 73 عن طريق إيسوفو دايو.

وشارك مع منتخب بوركينا فاسو في المباراة ثنائي نادي سموحة باتريك مالو المدافع الذي لعب كظهير أيمن، وبانو دياوارا مهاجم الفريق السكندري، حيث شارك الثنائي في التشكيل الأساسي وقدما أدائا جيدا.

وكانت مباراة الجابون وغينيا الاستوائية انتهت بنفس النتيجة التعادل الإيجابي 1-1 ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة بعد انتهاء الجولة الأولى للمجموعة الرابعة وتصبح الجولة الثانية نارية في مواجهات المنتخبات والتي تشهد مواجهة الكاميرون أمام غينيا بيساو والجابون أمام بوركينا فاسو.