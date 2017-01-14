ضبط سائق بحوزته 18 طن سكر مجهول المصدر بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 18 طن سكر مجهول المصدر بحوزة سائق بأبوقرقاص جنوب المنيا.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "أحمد.ن"، 21 سنة قائد السيارة رقم 70508 نقل المنيا من أبوقرقاص، لحيازته 18 طن سكر بدون فواتير ومجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدرها، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 510 لسنة 2017 جنح مركز أبوقرقاص.

كما تم ضبط"عيد.ف "،31 سنة سائق السيارة 109830 نقل المنيا من بنى مزار لحيازته 2 طن أرز بدون فواتير ومجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 41 أحوال مركز بنى مزار.