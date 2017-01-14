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عمرو أديب: موقف الدولة حول زيادة أسعار الدواء قوى..والرقابة هى النجاح

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عمرو أديب: موقف الدولة حول زيادة أسعار الدواء قوى..والرقابة هى النجاح عمرو أديب: موقف الدولة حول زيادة أسعار الدواء قوى..والرقابة هى النجاح

الإعلامي عمرو أديب

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الدولة اتخذت موقفاً قوياً حول زيادة الدواء، مشيراً إلى أن 20% فقط من الأدوية المستوردة والمحلية هى التى ستزيد أسعارها.

وتسائل أديب خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “ON E”، وراديو نغم FM، :”هل  الـ 80% من الأدوية المتبقيه التى سوف لا تزيد أسعارها ستكون متوفره أم لا ؟”، لافتاً إلى ان الدولة استطاعت الوصول لزيادة 15% فقط من المحلى على ثلاث شرائح، والمستورد يزيد منها 20%، لمجموعة شرائح أخرى.

وأشار أديب، إلى أنه يجب أن يكون هناك ضمانة لعدم زيادة جميع الأدوية، متسائلاً: “هل الأدوية هتنزل عليها أسعار؟،

وأكد أديب، أن كل صيدلية فى تبيع الدواء بسعر مختلف، لافتاً إلى أنه يجب العمل  حول تلك القضية بشكل جاد، قائلاً :”لو نجحت فى تثبيت الأسعار، بأسعار معينة واضحة من الغد فسيكون نجاح عظيم”.

وطالب أديب، المواطن عند شراء أدوية أن ينظر على سعرها فى العبوة، ويسأل عن سعرها فى أكثر من صيدلية.

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