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بالصور.. مجدي الجلاد وألبرت شفيق وخيري ورولا خرسا أبرز حضور حفل dmc

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الجلاد

كتبت- إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA بالصور أبرز الحضور المدعوين خلال حضورهم حفل انطلاق قناة .

وتشتمل قائمة أبرز الحضور لكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وخيري رمضان، و ألبرت شفيق رئيس اكسترا نيوز، ورامي رضوان، وإيمان الحصري، وسالي شاهين، وداليا أشرف، ومي عز الدين، وإلهام شاهين، ويسرا، اياد نصار.

كما حضر الكابتن شوبير، ورولا خرسا وأسامة منير، وحورية فرغلي، وبيومي فؤاد، وليلى علوي، ورانيا يوسف، وشريف سلامة، وريهام عبد الغفور، وغادة عادل، وأشرف عبد الباقي.

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