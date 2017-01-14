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الرئيس السيسي يطمئن هاتفيًا على صحة نظيره السوداني عمر البشير

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الرئيس السيسي يطمئن هاتفيًا على صحة نظيره السوداني عمر البشير الرئيس السيسي يطمئن هاتفيًا على صحة نظيره السوداني عمر البشير

أجرى الرئيس عبد الفتاح اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، للاطمئنان على صحة سيادته بعد إجرائه لعملية قسطرة استكشافية بالقلب، حيث أعرب الرئيس عن تمنياته للرئيس البشير بموفور الصحة، وللشعب السوداني الشقيق بالخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب الرئيس البشير عن تقديره للرئيس مؤكداً خصوصية العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

كما تناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تعزيزها والارتقاء بها في كافة المجالات، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط والسودان على المستويين الرسمي والشعبي.

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