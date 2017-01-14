إحالة 45 طبيباً في مستشفى إهناسيا ببني سويف للتحقيق ‎

مراسل «ONA»

أحال خالد مصطفى سعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف اليوم السبت 45 طبيباً بمستشفى إهناسيا المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية.

وكانت زيارة مفاجئة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة إهناسيا برئاسة رمضان هلال وعضوية أحمد محمد عبدالعزيز وخلف حمدي ، على مستشفى إهناسيا المركزي لمتابعة سير العمل كشفت عن تغيب 45 طبيباً شملت 21 ترك عمل و25 غياب من بداية اليوم مما يعوق سير العمل داخلها.

رفعت الحملة مذكرة بما تم رصده من مخالفات لرئيس المدينة والذى أمر بإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية وإخطار وكيل وزارة الصحة بالمخالفات.