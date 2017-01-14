عباس يحذر مجددًا في الفاتيكان من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

أفتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت السفارة الفلسطينية في الفاتيكان حيث التقى البابا فرنسيس وحذر مجددا من مشروع الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وكان ترامب الذي يتسلم مهامه رسميا في 20 الجاري وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، في خطوة ستشكل اذا حدثت قطيعة مع السياسة المتبعة من قبل الولايات المتحدة وقسم كبير من الاسرة الدولية حيال هذه المسألة الشائكة.

يشكل وضع القدس واحدة من اكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، وقد تزايدت الدعوات الفلسطينية هذا الاسبوع لمنع تنفيذ هذه الخطوة، وخصوصا قبيل انعقاد مؤتمر دولي حول السلام الاحد في باريس.

واكد عباس عند افتتاحه السفارة الفلسطينية التي تقع في مبنى قبالة الفاتيكان يضم ايضا سفارتي البيرو وبوركينا فاسو، مرة اخرى رفضه لاحتمال نقل السفارة الاميركية الى القدس.