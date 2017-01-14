أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المعارضة السورية: توافق على اقتصار محادثات «أستانة» على العسكريين

Google+ Print
المعارضة السورية: توافق على اقتصار محادثات «أستانة» على العسكريين المعارضة السورية: توافق على اقتصار محادثات «أستانة» على العسكريين

رئيس وفد التفاوض بالهيئة العليا للمفاوضات السورية العميد، أسعد الزعبي

قال رئيس وفد التفاوض بالهيئة العليا للمفاوضات السورية العميد، أسعد الزعبي، إن الهيئة العليا للمفاوضات أبدت موافقة على اقتصار مؤتمر أستانة بخصوص سورية، على الخبراء العسكريين دون نظرائهم السياسيين، لإثبات حسن النوايا، وأيضا لإثبات أنها حريصة على الحل السياسي، ووقف نزيف الدم وبناء سوريا المستقبل.

وحول إبعاد الهيئة السياسية، أكد الزعبي، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي مهند العراوي، أن الفصائل المشاركة جزء كبير من الهيئة، موضحًا أنّ أكثر من ثلثي الهيئة أعضاء الفصائل وبالتالي هم عمليًا يمثلون الهيئة.

وأوضح الزعبي أن الهيئة ممثلة في محادثات أستانة بالجسم العسكري وليس السياسي، موضحًا أنّ قضية الإبعاد كانت للجميع، لأنه لا يُوجد فقط منصات إلا للعسكريين، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الجانب التركي والروسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017