المعارضة السورية: توافق على اقتصار محادثات «أستانة» على العسكريين

قال رئيس وفد التفاوض بالهيئة العليا للمفاوضات السورية العميد، أسعد الزعبي، إن الهيئة العليا للمفاوضات أبدت موافقة على اقتصار مؤتمر أستانة بخصوص سورية، على الخبراء العسكريين دون نظرائهم السياسيين، لإثبات حسن النوايا، وأيضا لإثبات أنها حريصة على الحل السياسي، ووقف نزيف الدم وبناء سوريا المستقبل.

وحول إبعاد الهيئة السياسية، أكد الزعبي، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي مهند العراوي، أن الفصائل المشاركة جزء كبير من الهيئة، موضحًا أنّ أكثر من ثلثي الهيئة أعضاء الفصائل وبالتالي هم عمليًا يمثلون الهيئة.

وأوضح الزعبي أن الهيئة ممثلة في محادثات أستانة بالجسم العسكري وليس السياسي، موضحًا أنّ قضية الإبعاد كانت للجميع، لأنه لا يُوجد فقط منصات إلا للعسكريين، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الجانب التركي والروسي.