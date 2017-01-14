أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

خلال أيام النائب العام يتسلم ملف قوائم الكيانات الإرهابية

Google+ Print
خلال أيام النائب العام يتسلم ملف قوائم الكيانات الإرهابية خلال أيام النائب العام يتسلم ملف قوائم الكيانات الإرهابية

أرشيفية

مراسل «ONA»

تسلم المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام خلال أيام ملف الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لإعلان المتهمين في محبسهم ونشر أسماء الكيانات في الجريدة الرسمية وايداعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك لإحاطة جميع الجهات الرسمية المسئولة بالقرار لتنفيذه.

جاء ذلك بناء على الحكم الصادر من محكمة جنايات  القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، بإدراج أسماء 1502 على قوائم الكيانات الإرهابية وذلك القضية رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 عرائض كيانات إرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا