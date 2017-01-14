خلال أيام النائب العام يتسلم ملف قوائم الكيانات الإرهابية

مراسل «ONA»

تسلم المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام خلال أيام ملف الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لإعلان المتهمين في محبسهم ونشر أسماء الكيانات في الجريدة الرسمية وايداعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك لإحاطة جميع الجهات الرسمية المسئولة بالقرار لتنفيذه.

جاء ذلك بناء على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، بإدراج أسماء 1502 على قوائم الكيانات الإرهابية وذلك القضية رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 عرائض كيانات إرهابية.