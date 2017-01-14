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انسحاب تركيا من «بعشيقة» مسألة وقت

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انسحاب تركيا من «بعشيقة» مسألة وقت انسحاب تركيا من «بعشيقة» مسألة وقت

المحلل السياسي التركي، محمد زاهد غول

قال المحلل السياسي التركي، محمد زاهد غول، إن انسحاب القوات التركية من بلدة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق، هي مسألة وقت، لا تتجاوز الثلاثة أشهر، بحسب مصادر عسكرية تركية.

وحول انسحاب مقاتلي البككة من قضاء سنجار العراق، أشار غول، خلال لقائه ببرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على شاشة “الغد” مع الإعلامية لينا مسلم، إلى أن هناك تفاهمات بين العراقية وكردستان العراق لإخراج مقاتلي البككة من منطقة سنجار، على أن تحل محلها قوات البيشمركة.

وأوضح غول أنه: “من المبكر الحديث عن الفشل بين أنقرة وبغداد حتى هذه اللحظة، لأنّ البيان الذي خرج من الزيارة بين الطرفين يتحدث عن القضايا الخلافية سواء فيما يتعلق بالقوات العسكرية في بعشيقة، إذ كان هناك تعهدٌ تركيٌ بانسحاب قواتها من بعشيقة، وإلا كانت الزيارة لم تتحقق”.

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