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أسامة كمال يفتح قناة dmc بمقدمة نارية «هدفنا المصداقية..ولن تشاهد لفظ خارج على الشاشة»

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أسامة كمال يفتح قناة dmc بمقدمة نارية «هدفنا المصداقية..ولن تشاهد لفظ خارج على الشاشة» أسامة كمال يفتح قناة dmc بمقدمة نارية «هدفنا المصداقية..ولن تشاهد لفظ خارج على الشاشة»

كتبت- إنجي لطفي

 بدأ الإعلامي أسامة كمال، أفتتاحية قناة “” قائلا: ” إن أهم لحظة هي اللقاء مع المشاهدين، عندما يتولد القناة العامة لشبكة “dmc”، مؤكدا ان اليوم هو أحتفال كبير يحضره نجوم المجتمع والفن والسياسة بمولد إعلام جديد.

 وأضاف كمال، أن الهدف تقديم إعلام مختلف وهادف ولايجرح، يقدم الحقيقة ، يعتمد على المصداقية “، موضحا أن القناة ستقدم سياسة ورياضة وموضوعات ترفيهية كثيرة جدا .

ووجه كمال، رسالة للمشاهدين قائلا: ” إنك ستشاهد قناة dmc دون وجود لفظ خادش، والانتماء سيكون لمصر وشعبها والأمة العربية “. وأوضح “أتشرف بالقيام بأفتتاح القناة “.

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