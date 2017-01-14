بالفيديو: هنا شيحة تفتح "ملف الطلاق" بوجه إياد نصار وشريف سلامة ومكسيم خليل

في بداية ساخنة جداً لبرنامج "قعدة رجالة" المقرّر عرضه للمرة الأولى غداً الأحد، يستضيف نجوم البرنامج الثلاثة إياد نصار وشريف سلامة ومكسيم خليل زميلتهم النجمة هنا شيحة، باعتبارها الفنانة الأكثر جرأة وحماسة في التحدّث عن قضايا الطلاق وحضانة الأطفال وكشف كواليس الحروب السرية بين المطلقين داخل ردهات المحاكم المصرية وأسباب انتشار الطلاق في المجتمعات العربية مؤخراً.

البرنامج سيعرض غداً بتجربة هي الأولى من نوعها للنجوم إياد نصار وشريف سلامة ومكسيم خليل على قناة DMC، فيتبنون وجهة نظر الرجل في ما يتعلّق بتعديلات قوانين الأسرة التي أثارت الكثير من الجدل مؤخراً، خصوصاً ما تعلّق بحضانة الأطفال عند زواج الأم المطلقة وانتقالها إلى الأب مباشرة بدلاً من والدة الزوجة وقرار حق البقاء في استضافة الأبناء بدلاً من قانون الرؤية. ويتولّى الردّ عليهن النجمة هنا شيحة التي قادت مؤخراً حملة لوقف تمرير هذه التعديلات من البرلمان المصري، إذ اعتبرتها ظالمة للنساء والأطفال، فنجحت بالفعل في حذف المادة المتعلقة بانتقال الحضانة من الأمّ إلى الأب مباشرة، بينما فشلت في تعطيل قانون الاستضافة.

يذكر أن هنا مرت في معركة مع طليقها فوزي العوامري والد ابنيها أدم ومالك، الذي شارك بأكثر من برنامج، ونشر أكثر من إعلان للشكوى من تعنّتها في منحه حق رؤية أطفاله، واستصدر سابقاً قراراً بمنع أطفاله من السفر برفقة والدتهن، وكان في مقدمة المطالبين بتغيير قانون الحضانة. وقد ردّت عليه شيحة بهاشتاق "على جثتنا" الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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