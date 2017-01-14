"Arab Idol": انتقادات لاذعة لأعضاء لجنة التحكيم بسبب المديح الزائد!

استطاع هاشتاق #Arab Idol أن يكون "تراند" على موقع "تويتر" خلال عرض حلقة البرنامج أمس الجمعة على شاشة "ام بي سي". وبعد استبعاد حسام الشويخي من تونس الأسبوع الفائت، بات على كل واحد من المشتركين أن يثبت في هذه المرحلة أنه يستحق الوصول إلى اللقب. ومن المفترض الليلة أن يتم استبعاد شخصين في خلال الحلقة التي سيكون ضيفها الفنان اللبناني ملحم زين.

في الحلقة المباشرة أمس لا يزال هناك مشتركون مميزون أكثر من غيرهم، وفق ما تظهره النتائج التي قمنا برصدها عبر السوشيال ميديا. وقد شهدت حلقة الأمس انتقادات لاذعة من جمهور السوشيال ميديا لأعضاء لجنة التحكيم، في وقت لوحظ المدح الزائد من اللجنة لصالح المشتركين، فتساءل البعض عمّا جعل اللجنة لا تعطي رأيها بصراحة، مع العلم أنّ هناك أصواتاً لا تستحقّ كلّ هذا المديح.

وبالعودة إلى ما تمّ رصده على "تويتر"، اتفق البعض على أنّ الملل دائم السيطرة على البرنامج، برغم تقدّم العروض المباشرة، كما لا يزال البرنامج من دون زخمه المعتاد الذي شهدناه في المواسم السابقة. البعض عزا الفتور إلى افتقاد البرنامج للمواهب التي يمكن وصفها بالمميزة كموهبة الفلسطيني محمد عساف، الذي تمّ ذكر اسمه في الحلقة من قبل الفنانة أحلام أكثر من مرة.

واتفق البعض على أن المشتركة المصرية إسراء جمال من أفضل الأصوات النسائية، إلا أنه لا يوجد أيّ فتاة تستحق لقب "أراب أيدول" هذا العام ، ويجب أن يكون اللقب لصالح شاب لأنهم الأجدر بالفوز في هذا الموسم.

ويبدو واضحاً أن جمهور السوشيال ميديا يطالب ببقاء عمار العزكي وأمير دندن ويعقوب شاهين من فلسطين، وكوثر براني من المغرب، وهمام من العراق، في الوقت الذي تتوقع الأكثرية أن يصل هؤلاء إلى الحلقات النهائية من البرنامج.

ملاحظات:

أحلام وقصتها مع الشوكولاتة بين كلّ فاصل إعلاني

بسبب وصولها من السفر مباشرة إلى البرنامج لم تكن أحلام على استعدادها التام

نانسي عجرم لازالت محافظة على هدوئها وطبيعتها المعروفة

وائل كفوري ينسجم مع الأصوات التي تلفته ويتصرّف على طبيعته

الثناء على إطلالة أحلام بالأمس من رامي قاضي وبأنها كانت أنيقة جداً

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