بالصور: عكاز الممثلة شيرين .. وعكة صحية أم أزمة نفسية؟

من بين الاف تقدموا مسيرة مشيعي جثمان الفنانة الكبيرة كريمة مختار، خطفت الممثلة شيرين الأنظار، باتكائها على عكاز أثناء التوجه لمسجد عمرو بن العاص، وأكد البعض أن النجمة الرشيقة تخفي مرضا ولهذا استعانت بمرافق بجوار العكاز الخشبي، بينما أكد البعض الأخر أنها رافقت جثمان الفقيدة طوال الليل وتسبب الضغط النفسي والإرهاق في عدم قدرتها على السير باتزان.

شيرين الشهيرة برشاقتها ورقتها، كانت تتبادل الاشراف على رعاية الفنانة الراحلة كريمة مختار مع زميلتها نهال عنبر، وداومت على زيارتها يوميا منذ شهرين بعد تعرضها لوعكة صحية استلزمت نقلها لمستشفى خاص وخضوعها لجراحة بالمعدة، وودعتها قبل الوفاة بساعات قليلة، وعادت للمنزل فور علمها بوفاة "ماما نونا" ويبدو أن الحزن والضغط النفسي أثر على قدرتها على السير، خاصة وأنها شاركت منذ أسابيع قليلة بتصوير فيلم "فين قلبي" المقرر عرضه خلال أيام، بدون العكاز، ولم تعاني وقتها من أي مرض.

الحزن على فراق ماما كريمة مختار أجبر الممثلة شيرين على الاستناد لعكاز يحفظها من السقوط ..

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