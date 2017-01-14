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بالصور: عكاز الممثلة شيرين .. وعكة صحية أم أزمة نفسية؟

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السبت 14-01-2017 21:46

من بين الاف تقدموا مسيرة مشيعي جثمان الفنانة الكبيرة كريمة مختار، خطفت الممثلة الأنظار، باتكائها على عكاز أثناء التوجه لمسجد عمرو بن العاص، وأكد البعض أن النجمة الرشيقة تخفي مرضا ولهذا استعانت بمرافق بجوار العكاز الخشبي، بينما أكد البعض الأخر أنها رافقت جثمان الفقيدة طوال الليل وتسبب الضغط النفسي والإرهاق في عدم قدرتها على السير باتزان.

شيرين الشهيرة برشاقتها ورقتها، كانت تتبادل الاشراف على رعاية الفنانة الراحلة كريمة مختار مع زميلتها نهال عنبر، وداومت على زيارتها يوميا منذ شهرين بعد تعرضها لوعكة صحية استلزمت نقلها لمستشفى خاص وخضوعها لجراحة بالمعدة، وودعتها قبل الوفاة بساعات قليلة، وعادت للمنزل فور علمها بوفاة "ماما نونا" ويبدو أن الحزن والضغط النفسي أثر على قدرتها على السير، خاصة وأنها شاركت منذ أسابيع قليلة بتصوير فيلم "فين قلبي" المقرر عرضه خلال أيام، بدون العكاز، ولم تعاني وقتها من أي مرض.

الحزن على فراق ماما كريمة مختار أجبر الممثلة شيرين على الاستناد لعكاز يحفظها من السقوط ..

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