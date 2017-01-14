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كيم كارداشيان ترتدي "الجينز الممزق" في دبي وفريق أمني متكامل

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السبت 14-01-2017 22:08

أطلّت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian على جمهورها ومحبيها في دبي بإطلالة عصرية مميّزة ومن دون أن تضع المكياج على وجهها.

وارتدت النجمة بنطلون جينز أزرق مميّزاً مع كنزة باللون الأبيض بسيطة، إضافة إلى حذاء عالٍ باللون البيج، وأكملت إطلالتها باكسسوارات ذهبية ناعمة.

وفي سياق متصل، نشر اللبناني بسّام فتوّح على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه خبير مكياج النجمة وصديقها Mario Dedivanovic وهو يستعمل مستحضرات مكياج بسّام فتّوح على وجهها.

وقد حظيت النجمة بفرصة للتسوّق في أهمّ الأماكن في مول الإمارات، حيث تنقّلت مع فريق عمل كبير خاصّ بها.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد ذكرت أنّ كيم البالغة من العمر 36 عاماً تحظى بحماية أمنية عالية جداً، بعد أن زادت أعداد فريقها الأمني 3 مرات أكثر عمّا كان عليه سابقاً، خصوصاً وأنه الظهور الرسميّ الأول لها بعد حادثة السرقة التي تعرّضت لها في باريس.

يذكر أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد وصلت إلى دبي يوم أمس، حيث رصدت وهي في طريقها إلى الفندق الذي تمكث فيه برفقة حبيب شقيقتها كورتني السابق سكوت ديسيك Scott Disick.

 

عملية سرقة جديدة تطال كيم كردشيان وشقيقتيها

 

 

 


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