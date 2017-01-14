بالفيديو: "الإعلامية الحديدية" لميس تتحول مطربة على يد "أبلة فاهيتا"

في ما يشبه الصدمة، تخلّت الإعلامية السياسية لميس الحديدي عن إطلالتها الجادة المعتادة على يد الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وتقمّصت شخصية المطربة اللبنانية الشهيرة "نوال الزغبي" بأغنية "مين حبيبي أنا"، فكانت المفارقة أنّ نوال شخصياً كانت في الوقت نفسه ضيفة على زوج لميس الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم جمعة".

لميس الشهيرة ببرامجها السياسية وجدّيتها الشديدة وحزمها كرئيسة تحرير لأشهر جريدة اقتصادية يومية مصرية قدّمت وجهاً لم يشاهده جمهورها سابقاً، بعدما نافست الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في مضمار الغناء والكوميديا، فقدّمت أغنية "أبلة ولا لميسة"، على ألحان أغنية "مين حبيبي أنا" للفنانين وائل كافوري ونوال الزغبي، وحاولت فيها شرح أسباب جدّيتها كمقدّمة برنامج تبحث عن الحقيقة وتحاول تبسيطها للجمهور.

الإعلامية الحديدية كما يصفها الجمهور لم تكتفِ بأغنية واحدة، لكنها قدّمت أغنية "حارة السقايين" للفنانة الكبيرة شريفة فاضل مع تغيير بعض الكلمات، كما أبدت خفة دم ومواهب استعراضية لدرجة أنّ الدمية فاهيتا رشّحتها لتقديم الفوازير، إلا أنّ لميس اعتذرت لأن شريهان عادت من الاعتزال!

المثير أن هاشتاق #لميس_في_الدوبلكس تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت تعليقات تطالب لميس بالابتعاد عن السياسة والتخصص في "الفرفشة"، لكنها قدّمت رسالة مصوّرة لجمهورها أكدت فيها أنها لن تعتزل البرامج الجادة أبداً.

لميس تقدم أغنية حارة السقايين لشريفة فاضل

لميس تتقمص شخصية نوال الزغبي