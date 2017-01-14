بالفيديو: أنغام تدعم موهبة ايتن عامر في الغناء

قدمت المطربة أنغام تشجيعاً واضحاً للممثلة ايتن عامر لتواصل الغناء، بعدما أعادت نشر مقطع مصوّر لعامر وهي تقدم أغنيتها الشهيرة "اتجاه واحد"، ووضعت تعليقاً للإشادة بموهبة الممثلة الشابة، فكانت المفاجأة أن جمهور أنغام أيدها، وقدم النصيحة لأيتن باحتراف الغناء.

أنغام نشرت المقطع نقلاً عن صفحة ايتن عامر في موقع انستقرام، وعلقت عليها قائلة : "الممثلة النجمة الجميلة #أيتن عامر وكمان بتغني حلو اوي فاجئتني موهوبة جدا ما شاء الله حبيبتي ربنا يزيدك".

المثير أن 185 ألف من جمهور أنغام استمع إلى الأغنية في أقلّ من 24 ساعة، وطالب 500 متابع الممثلة الشهيرة ايتن عامر، بالتفكير جدياً في الاستفادة من موهبتها الغنائية، برغم أن المقطع لم يتجاوز دقيقة واحدة. وقالت ايتن إنها عانت من نزلة برد أثناء تسجيله، وسخرت من نفسها قائلة: "ليلى مهندسة الديكور و صاحبتي المجنونة قررت تصورني و انا بغني و عندي برد و المناديل و اللمون جمبي و تنزلها على الفيس بوك عشان تدمر علاقتي بأنغام و انا من موقعي هذا بقولك يا ليلى أنغام و جمهورها هيعجبوا جدا بصوتي (ربنا يستر ) و هتعزمني انا و انتي على حفلتها اللي جاية بعد الفيديو دة ، لازم نعمل حاجة مبنلحقش نجيب تذاكر عشان بتخلص قبل ما تنزل اصلا" .

هل تستمع ايتن عامر إلى نصائح جمهور أنغام .. وتحترف الغناء؟

الحكم لكم بعد الاستماع لايتن عامر بأغنية اتجاه واحد