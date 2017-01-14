جيني إسبر تنشر صورة قديمة: هذا ردّي على من يتهمني بإجراء عمليات تجميل

نشرت الفنانة السورية جيني إسبر مقطع فيديو يعود إلى خمسة عشر عاماً للوراء، وبالتحديد إلى إحدى لوحات الأجزاء الأولى من المسلسل الكوميدي بقعة ضوء، حيث ظهرت جيني بجمالها الطبيعي من دون أي روتوش، وعلّقت على الفيديو قائلة : " هي اللوحة مشان كل المذوئين لي بيحكوا انو انا كلي تجميل ...هي اللوحة عمرها ١٥سنة ايام ما كان في سيلكون ولا تجميل ومتل ما شايفين ماكنت تمساح وصرت جيني اسبر " .

يشار إلى أن جيني انتهت في بداية الموسم من تصوير أحد أدوار البطولة في المسلسل الاجتماعي الكوميدي "هواجس عابرة"، بالإضافة إلى مشاركتها بمسلسل الرابوص، بينما يعرض لها حالياً الجزء الثالث من مسلسل "أهل الغرام" على قناة osn .