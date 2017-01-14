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سناء منصور وهالة صدقي و3 مذيعات يقدمون «السفيرة عزيزة» على dmc العامة

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سناء منصور وهالة صدقي و3 مذيعات يقدمون «السفيرة عزيزة» على dmc العامة سناء منصور وهالة صدقي و3 مذيعات يقدمون «السفيرة عزيزة» على dmc العامة

أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي

تقدم الإعلامية سناء منصور برنامج بعنوان” السفيرة عزيزة” على شاشة العامة، ويشاركها التقديم الفنانة هالة صدقي، وجاسمين طه زكي، وشيرين عفت، ونهى عبد العزيز، يذاع البرنامج في تمام الساعة الثالثة ونصف مساء، على مدار 5 أيام.

وتدور فكرة البرنامج حول قضايا المرأة، والعلاقات الزوجية والأبناء، والفن والموسيقى والتاريخ، ونماذج للمرأة المجتهدة الإيجابية وطموحاتها وهمومها ومشاكلها.

وعن تفاصيل البرنامج، فقرة “زوج امرأة مهمه”  تعتد على استضافة زوج وزوجة نماذج الإيجابية، وفقرة “على أيامنا” استعادة العادات والأصول في الحياة والأصالة والعراقة والشهامة، وفقرة خاصة بالمشاكل النفسية والطبية والعلاقات الزوجية  من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين في مختلف التخصصات، وفقرة عن أسلوب الحياة الحصري المتناسب مع الإيقاع العصري السريع.

أما فقرة”العيلة” فتعمد على استضافة عيلة يجمعهم نفس الهواية المشتركة واستعراض ترابط الأسرة أو مشاركتهم في هواية، وفقرة “جيل وجيل” استضافة نماذج من الجيل القديم والجديد في وإحداث جدل ونقاشات والخروج بنقاط التقاء، وفقرة عن التدريبات الحياتية، والفقرة الفنية في مختلف أنواع الفنانين.

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