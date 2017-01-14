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"أبو هشيمة" يعد المصريين بمتابعة إخبارية متميزة على ON Live

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"أبو هشيمة" يعد المصريين بمتابعة إخبارية متميزة على ON Live "أبو هشيمة" يعد المصريين بمتابعة إخبارية متميزة على ON Live

>كتب محمد الديب

علق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، على خطة التطوير التى تطلقها مجموعة قنوات  onE، من خلال استوديوهات قناة ON Live  والتى تستعد للانطلاق يوم السبت الموافق 21 يناير الحالى، حيث شاهد بروفة أول نشرة إخبارية من داخل الاستوديو، الذى تم تصميمه بأعلى تقنيات تكنولوجية وجودة فائقة.

 

وقال أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" قائلا: "قناة ON Live  تنطلق قريبا ضمن قنوات ON بأحدث تقنيات وصل اليها العلم فى مجال الإعلام بالعالم، لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كل مجالات الحياة وبأفضل كوادر بشرية، فقط للمصريين فى والعالم".

 

 

 


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