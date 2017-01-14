"أبو هشيمة" يعد المصريين بمتابعة إخبارية متميزة على ON Live

كتب محمد الديب

علق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، على خطة التطوير التى تطلقها مجموعة قنوات onE، من خلال استوديوهات قناة ON Live والتى تستعد للانطلاق يوم السبت الموافق 21 يناير الحالى، حيث شاهد بروفة أول نشرة إخبارية من داخل الاستوديو، الذى تم تصميمه بأعلى تقنيات تكنولوجية وجودة فائقة.

وقال أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" قائلا: "قناة ON Live تنطلق قريبا ضمن شبكة قنوات ON بأحدث تقنيات وصل اليها العلم فى مجال الإعلام بالعالم، لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كل مجالات الحياة وبأفضل كوادر بشرية، فقط للمصريين فى مصر والعالم".