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وصول جثامين المسئولين الإماراتيين ضحايا هجوم قندهار إلى أبوظبي

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وصول جثامين المسئولين الإماراتيين ضحايا هجوم قندهار إلى أبوظبي وصول جثامين المسئولين الإماراتيين ضحايا هجوم قندهار إلى أبوظبي

>(أ ش أ)

وصلت إلى مطار البطين فى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم السبت، طائرة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية تقل جثامين ضحايا الانفجار الإرهابى الذى استهدف البعثة الإماراتية الإنسانية فى مقر والى قندهار بأفغانستان قبل أيام.

وأكد ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) - أن الإمارات العربية المتحدة لن تحيد عن طريقها فى خدمة الإنسانية، مشددا على أن مبادئ مد يد العون والمساعدة هى ركن ثابت من أركان دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وأفادت القناة بأن اللجنة المتخصصة فى تحديد الجثامين لم تتمكن من التوصل إلى جثة القتيل الخامس محمد على زينل البستكي، نظرًا لتواجده فى قلب مكان التفجير الإرهابي.

يذكر أن الإمارات نعت، يوم الثلاثاء الماضي، خمسة من موظفى الإغاثة الإماراتيين الذين قضوا فى انفجار بمدينة قندهار جنوبى أفغانستان، "حينما كانوا يقومون بأعمال إنسانية وتعليمية وتنموية".


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