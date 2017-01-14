أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 15 يناير 2017

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 15 يناير 2017 حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 15 يناير 2017

:

مهنياً: مشروع جديد يحدد مستقبلك في العمل، وخصوصاً اذا كنت تستعد لتأمين عمل مرادف يحميك من غدر الزمن

عاطفياً: قد تستقطب الشريك إليك أكثر فأكثر، وهذا ليس مصادفة فأنت تعرف كيف تضرب على وتره الحساس

صحياً: لا تهمل صحتك إطلاقاً على حساب أمور تافهة أخرى لن تفيدك بشيء

ابراج مكتوب :

برج الحوت :

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى