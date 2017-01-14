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حظك اليوم برج العقرب ليوم القوس 15 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم القوس 15 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم القوس 15 يناير 2017

برج القوس :

مهنياً: تتوضّح نقاط ويتجاوب المحيط معك، وقد تعرف لقاءً استثنائياً أو يبصر عمل خلاّق النور أو تجد قاسماً مشتركاً للتفاهم

عاطفياً: لا تتوان عن القيام بخطوات كثيرة وتحسينات جدية في طريقة تصرفك لتنال رضى الحبيب وتصل معه إلى الاتفاق الشامل

صحياً: كن معتدلاً في انفعالاتك وابتعد عن المواقف الحرجة

ابراج مكتوب : 

برج القوس :

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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رئيس قسم الأخبار

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