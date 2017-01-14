حظك اليوم برج العقرب ليوم الأحد 15 يناير 2017

سمر العشري

برج العقرب :

مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقاً، وقد تبتسم لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار مواهبك

عاطفياً: تبدلات تجعلك تفكر في المستقب جدياً، أحد مواليد العذراء يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره

صحياً: نوم الساعات المطلوبة ضمانة لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية

ابراج مكتوب :

برج العقرب :

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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