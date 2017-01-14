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غدًا.. محاكمة «علاء وجمال مبارك» في «التلاعب بالبورصة»

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غدًا.. محاكمة «علاء وجمال مبارك» في «التلاعب بالبورصة» غدًا.. محاكمة «علاء وجمال مبارك» في «التلاعب بالبورصة»

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدا، الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة “علاء وجمال” نجلي الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” وسبعة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التلاعب بالبورصة”، والتي من المقرر أن تشهد سماع المرافعة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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