غدًا.. محاكمة المتهمين بأحداث المطرية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الأحد، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المطرية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين وهم كل من رامي كمال عبد الستار سليمان و الحسيني رشاد الحسيني دسوقي ومحمد ابراهيم محمد احمد ومحمود رضا عوض عبد الحسيب ومحمود محمد أحمد وصلاح أحمد عبد الله ومحمد محمود سليمان محمد، بالتجمهر وأحداث إتلاف الممتلكات العامة