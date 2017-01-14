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نشرة ONA| تعاون بين وكالات ON والنهار وCBC.. موعد انطلاق ON LIVE.. يوسف الحسيني يقدم ” بتوقيت القاهرة”

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نشرة ONA| تعاون بين وكالات ON والنهار وCBC.. موعد انطلاق ON LIVE.. يوسف الحسيني يقدم " بتوقيت القاهرة"

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أعلنت شركة “ميديا لاين” و“بروموميديا” للإعلان والإنتاج، وشركة المستقبل للوسائل الإعلانية “Future Media”، عن التعاون المستقبلي في مجال الإعلانات..للمزيد

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تفقد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، صباح اليوم استوديوهات قناة ON Live والتى تستعد للانطلاق يوم السبت 21 يناير المقبل حيث شاهد بروفة أول نشرة إخبارية من داخل الاستوديو الذي تم تصميمه بأعلى تقنيات تكنولوجية وجودة فائقة ..للمزيد

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يقدم الإعلامي يوسف الحسيني، برنامجًا جديدًا بعنوان ” بتوقيت القاهرة” على شاشة ON LIVE، وذلك في إطار استعداد القناة لإطلاق خريطتها البرامجية الجديدة، حيث تشتمل والمقرر لها 21 يناير السبت المقبل، ويهتم البرنامج بتغطية الشأن العربي..للمزيد

يوسف الحسيني

يوسف الحسيني

تستعد قناة ON LIVE لإطلاق خريطتها البرامجية الجديدة، حيث تشتمل الخريطة على برنامج “الوقائع” للكاتب الصحفى جمال فهمى، وبرنامج عن تاريخ الفرعونى للدكتور وسيم وبرنامج “حوار المفتى” والذي يستضيف فضيلة مفتى الديار المصرية مع المذيع حسانى بشير، وبرنامج “سيدة الشرق” والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبى..للمزيد

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يستضيف الإعلامي مراد مكرم، في أولى حلقات برنامجه الجديد” تعالى اشرب شاي”، على نجوم FM، الشيف الشربيني..للمزيد

الشيف الشربيني

الشيف الشربيني

يستضيف اليوم برنامج “كل يوم” على قناة ON E، مع الإعلامى عمرو أديب، الشيخ مشارى راشد، أحد مشاهير مرتلى القرآن الكريم، فى العالم الإسلامى، وصاحب أول قناة دينية بدولة الكويت “قناة العفاسى”..للمزيد

الشيخ مشارى راشد

الشيخ مشارى راشد

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