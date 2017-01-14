حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 15 يناير 2017

سمر العشري

برج الميزان :

مهنياً: نتائج إيجابية مهمّة في الشأن المهني، وبانتظارك مستقبل اكثر استقراراً وإشراقاً

عاطفياً: قلة الاحترام تجاه الشريك عاقبتها الخلاف والعواقب الوخيمة

صحياً: النشاط الفكري والجسدي عامل ايجابي على قدرتك لتحمّل الضغوط والمصاعب

ابراج مكتوب :

برج الميزان :

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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